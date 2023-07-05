Memur maaşına yapılacak seyyanen zammın ne anlama geldiği ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne anlama geliyor?

Seyyanen zam, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı öncesinde gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Zam formülünde, artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor. Memur maaşına yapılacak seyyanen zammın ne anlama geldiği ise binlerce memur tarafından merakla araştırılıyor.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.

SEYYANEN ZAM NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.

Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.

Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.