Seyyar satıcı tezgahı kaldırıldı diye Belediye Başkanına bıçakla saldırdı

Aydın'ın İncirliova ilçesi Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bir seyyar satıcının bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Olay, ilçenin Sevgi Yolu bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, T.B. isimli şahıs, kendisine ait boya tezgahının kaldırılmasına tepki olarak Belediye Başkanı'na saldırı girişiminde bulundu.

Yapılan şikayetler sonucu belediye ekipleri tarafından kaldırılan tezgahın sahibi olan T.B., bu duruma öfkelenerek Kaya'ya bıçakla yöneldi. Ancak, çevredeki vatandaşların müdahalesi sayesinde Başkan Kaya, herhangi bir yaralanma olmadan olaydan sıyrıldı. Saldırgan, olay yerine hızla intikal eden güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. T.B.'nin geçmişte de çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve gözaltına alınırken güvenlik güçlerine direnç gösterdiği belirtildi.