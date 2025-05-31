Seyyar satıcıdan zabıtaya bıçaklı saldırı! Polis müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Çekmeköy'de seyyar satıcıyla İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmada ekiplere bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı.

Çekmeköy'de seyyar satıcıyla İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Madenler'de meydana geldi. İddilara göre, meydanda seyyar satıcılık yapan kişilere zabıta ekipleri, satışın yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıtayla tartışmaya başladı.Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcı elindeki bıçakla zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştı. Zabıta ekipleri seyyar satıcıları ikna edemeyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis ekipleri zabıtalara saldıran seyyar satıcıları polis merkezine götürdü.

Seyyar satıcıdan zabıtaya bıçaklı saldırı! Polis müdahale etti

Seyyar satıcıdan zabıtaya bıçaklı saldırı! Polis müdahale etti

Seyyar satıcıdan zabıtaya bıçaklı saldırı! Polis müdahale etti

Seyyar satıcıdan zabıtaya bıçaklı saldırı! Polis müdahale etti

Son Haberler
Fenerbahçe'ye büyük şok: Yuvadan ayrılıyor
Fenerbahçe'ye büyük şok: Yuvadan ayrılıyor
Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!
Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!
Rizespor’a imza atıp kaçmıştı: Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak
Rizespor’a imza atıp kaçmıştı: Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak
Fenerbahçe-Konyaspor maçında İsmail Kartal pankartı açıldı
Fenerbahçe-Konyaspor maçında İsmail Kartal pankartı açıldı
Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüphelilerden biri tanıdık çıktı
Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüphelilerden biri tanıdık çıktı