Seyyidü’l-istiğfâr nedir? Seyyidü’l-istiğfâr tövbe duası nasıl okunur?

Günah ve hatalardan dolayı Allah’tan af dilemek isteyen kişiler tövbe dualarını araştırıyor. Tövbe dualarından biri de peygamber efendimizin Seyyidü’l-istiğfâr olarak bahsettiği tövbe duasıdır. Peki, Seyyidü’l-istiğfâr nedir? Seyyidü’l-istiğfâr tövbe duası nasıl okunur?

Seyyidü’l-istiğfâr nedir? Seyyidü’l-istiğfâr tövbe duası nasıl okunur?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) ‘Seyyidü’l-istiğfâr’ (İstiğfârın en güzeli) diye bahsettiği bilinmektedir. Buna göre Seyyidü’l-istiğfâr tövbe duasının anlamı ve okunuşu merak ediliyor. Peki, Seyyidü’l-istiğfâr nedir? Seyyidü’l-istiğfâr tövbe duası nasıl okunur?

SEYYİDÜ’L-İSTİĞFÂR NEDİR?

Kur’an-ı Kerim’de tövbe edenler övülmüştür. Hz. Peygamberin (s.a.s.) ‘Seyyidü’l-istiğfâr’ (İstiğfârın en güzeli) diye bahsettiği bilinmektedir.

SEYYİDÜ’L-İSTİĞFÂR TÖVBE DUASI NASIL OKUNUR?

‘’Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim’’

SEYYİDÜ’L-İSTİĞFÂR TÖVBE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

‘’Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.’’

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Galatasaray Molde maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi Spor
Galatasaray Molde maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu Güncel
Otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu
CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması Güncel
CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir?
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı Dünya
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur Keşfet
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir?