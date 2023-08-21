Hz. Peygamberin (s.a.s.) ‘Seyyidü’l-istiğfâr’ (İstiğfârın en güzeli) diye bahsettiği bilinmektedir. Buna göre Seyyidü’l-istiğfâr tövbe duasının anlamı ve okunuşu merak ediliyor. Peki, Seyyidü’l-istiğfâr nedir? Seyyidü’l-istiğfâr tövbe duası nasıl okunur?

SEYYİDÜ’L-İSTİĞFÂR NEDİR?

Kur’an-ı Kerim’de tövbe edenler övülmüştür. Hz. Peygamberin (s.a.s.) ‘Seyyidü’l-istiğfâr’ (İstiğfârın en güzeli) diye bahsettiği bilinmektedir.

SEYYİDÜ’L-İSTİĞFÂR TÖVBE DUASI NASIL OKUNUR?

‘’Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim’’

SEYYİDÜ’L-İSTİĞFÂR TÖVBE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

‘’Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.’’