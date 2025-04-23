Sezaryen operasyonlarla doğan bebeklerde alerji ve enfeksiyon daha sık görülüyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Canan Söyler Çalışkan, sezaryen ameliyatı ile dünyaya gelen bebeklerde normal doğumla dünyaya gelen bebeklere oranla daha sık alerji ve enfeksiyon görüldüğünü söyledi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Canan Söyler Çalışkan, normal doğumun bebekler ve anneler üzendeki olumlu etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Sezaryenin bir doğum değil ameliyat olduğunun altını çizen Doç. Dr. Canan Söyler Çalışkan, "Doğumlar iki yolla oluyor. Biri karından abdominal dediğimiz bu sezaryen doğum. Bir de vajinal, normal doğal yoluyla olan doğum şekli. Vajinal doğum, insan fizyolojisine en uygun doğum şekillerinden biri. Bu doğum, normal seyrinde giderse bazen bizim müdahil olduğumuz ağrısız epidural doğum yaptırdığımız durumlar ya da müdahale edip doğumu kolaylaştırdığımız durumlar olabiliyor. Bazen de kendiliğinden spontan dediğimiz hiçbir müdahale yapmadan doğal seyrinde akışında doğumlar gerçekleşebiliyor. Bazı medikal durumlarda anneyle ya da bebekle ilgili istemediğimiz durumlar olursa da böyle durumlarda acil abdominal olarak sezaryenle bebeği doğurttuğunuz durumlar da olabiliyor bazı durumlara bağlı olarak" dedi.

SEZARYEN GEREKTİREN DURUMLAR

Normal doğum sırasında sezaryene geçilmesi durumunu değerlendiren Doç. Dr. Canan Söyler Çalışkan, "Bebeğin iyilik halleriyle ilgili yaptığımız bazı tahliller var. Bu gebelik sırasında da yaptığımız tahliller, bebeğin kalp atımları, annelerin sancısıyla böyle bir diyagram şeklinde yazdırdığımız elektrolar var. Onlarla bebeğin iyilik halini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama doğum kanalı, çok değişkenlik arz eden bir yapı ve o kanalda bebeğin doğal olarak girip devam edip doğmasıyla ilgili bazı duraksamalar, bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu durumlarda da bebek ve anne hayatını riske atmamak için bazı durumlarda acil sezaryen kararı aldığımız oluyor" diye konuştu.

"SEZARYEN İLE DÜNYAYA GELEN BEBEKLERDE ALERJİ VE ENFEKSİYON DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Sezaryen ile dünyaya gelen bebekler ile normal doğumla dünyaya gelen bebekleri karşılaştıran Doç. Dr. Çalışkan, "Vajinal floradan, vajen yolundan doğan bebeklerde mikrobiata dediğimiz, artık kanıtlanmış olan bütün vücudumuzda küçük canlıları olan mikrobiata dediğimiz bir durumla söz konusu bütün floramız. Vajinal doğum olmadığı zaman, abdominal doğumda bunları çıkardığımız zaman bazen bebeklerin immün sisteminde ve sonrasında kullanılan antibiyotikler ve medikal tedavilerle bazı alerji durumları, enfeksiyon durumları sezaryen doğumlarda biraz daha sık görülebiliyor" şeklinde konuştu.

Sezaryenin büyük bir operasyon olduğuna da dikkat çeken Çalışkan, "Sezaryen çok riskli bir olay. Sezaryen olayı mecbursa tam teşekküllü hastanelerde yapılması her zaman tercih sebebidir. Çünkü acil kan ihtiyaçları olabilir, acil başka sıkıntılar olabilir. O yüzden sezaryenden başka çare yoksa bence tam teşekküllü hastanelerde yapılması mantıklı" ifadelerini kullandı.