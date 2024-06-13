Sezen Aksu son haliyle şaşırttı. Uzun süredir fotoğraf vermiyordu

Şarkılarıyla herkesin kalbini etkisi altına alan, gençten yaşlıya herkesin dinlerken duygusal anlar yaşadığı Sezen Aksu, tam 8 yıldır sahneye çıkmıyor.

SAHNELERE 2016’DA VEDA ETMİŞTİ

En son 16 Ocak 2016'da hayranlarına veda eden Aksu, "40 yılı tamamladık Allah’ın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek duygusal bir veda yapmıştı.

EN SON EMEL MÜFTÜOĞLU’NUN PAYLAŞIMINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Aksu’nun en son yakın dostu Emel Müftüoğlu aracılığıyla Mart ayında hastanenin pastanesinde görülen Sezen Aksu, bileğindeki künye ve kolundaki sargı ile sevenlerini endişelendirmişti.

VETERİNERDE GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdi ise Minik Serçe bir veteriner kliniğinde görüntülendi. Mart'taki fotoğrafına kıyasla daha zayıf ve durgun görünen Aksu'nun durumu hayranlarını endişelendirdi.

Aksu’nun bu halini görenler “Ah be Minik Serçe yıllar ne çabuk geçti” dedi.