Sezen Aksu'dan aklıselime çağrısı! Sessizliğini bozdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sezen Aksu'dan aklıselime çağrısı! Sessizliğini bozdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşananlar sessizliğini koruyan Sezen Aksu, sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı yetkililere hukukun üstünlüğüne bağlı kalma ve insan haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

19 Mart'tan bu yana sessizliği dikkat çeken Sezen Aksu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla hem gençlere sahip çıktı hem de yetkililere vicdan çağrısında bulundu.

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Aksu'nun açıklaması şu şekilde:

"AKLISELİME ÇAĞRIMDIR!

Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir.

Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…

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