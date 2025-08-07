Sezen Aksu’dan Ayşe Barım ve Murat Çalık için adalet çağrısı!

"Minik Serçe" lakabıyla anılan Sezen Aksu, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, Ayşe Barım ve Murat Çalık’ın hayati tehlike altında olduğunu belirtti. Yetkililere seslenen Aksu, “Vakit geçirmeksizin tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Mesajında devletin meşruiyetinin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesinde yattığını vurgulayan Aksu, şunları dile getirdi:

“Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle.”

SAĞLIK DURUMU GİDEREK KÖTÜLEŞTİ

Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Çalık’ın sağlık durumu sevk sonrası daha da kötüleşti. Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık’ın 21 kilo verdiği, kemik iliği biyopsisi yapıldığı ve kısa süre önce yeniden cezaevine döndüğü bildirildi.

20 KİLO KAYBETTİ

Cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın da ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Cezaevinde 20 kilo kaybeden Barım için Türk Tabipleri Birliği (TTB) acil bir ön rapor düzenledi. Raporda, kalp rahatsızlığı nedeniyle ani ölüm riski taşıdığı ifade edilerek bir an önce tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.