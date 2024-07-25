Sezen Aksu'yu dolandırdılar

Düzenleme: Kaynak: Ekol
Sezen Aksu'yu dolandırdılar

Beyoğlu Belediyesi'nden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, 'çocuklara bağış kampanyası' adı altında Sanatçı Sezen Aksu'yu 220 bin TL dolandırdı.

Sanatçı Sezen Aksu, çocuklara bağış kampanyası adı altında 220 bin TL dolandırıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yardımcısı sıfatıyla arayan şahıslar Aksu'ya 'kimsesiz çocuklar' için bağış topladıklarını söyledi. Aksu, bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve arayan kişilerle 420 bin TL'ye anlaştı. İlk etapta da dolandırıcıların hesabına 220 bin TL gönderdi.

Ekol Tv'nin haberine göre; Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu Belediyesi'yle irtibat haline geçti. Belediye yetkilileri ise böyle bir kampanyanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Dolandırıldığını anlayan sanatçı polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.

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