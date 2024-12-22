Sezgin Baran Korkmaz, korsan tezgah açtı! "Parayı bulmanın peşindeyim..."

Avusturya'da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlardan tutuklanan ve ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz sene tahliye edilmişti. Korkmaz’ın bugünlerde eski şaşalı hayatının geride kaldığı görüldü. X hesabından paylaştığı görüntülerde Central Park ta buz gibi hava da korsan işporta tezgahı açtı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Bir zamanların zengin isimlerinden iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, şimdilerde ABD’nin Central Park bölgesinde korsan işportacılık yaptığı görüldü. Korkmaz, ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlardan tutuklanmıştı. ABD’de yargılanan Korkmaz, geçtiğimiz sene serbest bırakılmıştı.

KORSAN İŞPORTA TEZGAHI AÇTI: PARAYI BULMANIN PEŞİNDEYİM

Korkmaz’ın Central Park'taki bu yeni başlangıcı ise dikkat çekti. Bir zamanların başarılı iş insanının düşüşü görüldü. Tezgahında kışlık giyim ürünleri satan Korkmaz, X hesabından, “Bir zamanlar Jetten inmeyen SBK şimdiler de Central Park ta buz gibi hava da korsan işporta tezgahı açtı.” paylaşımını yaptı. Korkmaz videoda, "'Ne iş yapıyorlar' diyorlar ya, merak etmeyin parayı bulmanın peşindeyim." dedi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

1977 yılında Kars’ın Digor ilçesinde doğdu. SBK Holding'in kurucu CEO'sudur. Sedat Peker'in 9. videosuyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz hakkında soruşturma açılmıştır.

MASAK'ın raporu 28 Aralık 2020'de ortaya çıktı. Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı. Korkmaz hakkında ABD'de de haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyordu.

Toplam 46 ayrı suçlamayla itham edilen sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu.

Avusturya'da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlardan tutuklanan ve ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz sene serbest bırakılmıştı.

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