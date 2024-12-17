Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelle ilgili flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelle ilgili flaş karar!

Sezgin Baran Korkmaz'a ait BE Premium Otel mühürlendi. BE Premium Otel'in daha önceki ismi Paramount Otel’di.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki açılışını Holywood yıldızı Nicole Kidman’ın yaptığı, Sedat Peker'in açıklamalarında yer verdiği, odalarının gecelik fiyatı 30 bin dolar ultra lüks otel "BE Premium" ÇED raporlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından belediye tarafından mühürlendi.

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Sözcü'deki haberine göre Sezgin Baran Korkmaz’a ait Resort Be Premium Otel’ in Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptal edilmesi sonucu belediye tarafından mühürlendiği ortaya çıktı. Otel dünyaca ünlü Holywood yıldızı Nicole Kidman ve dünyaca ünlü yıldızların katıldığı kokteyl ile açılmıştı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ÇED iptal davasının olumlu sonuçlanmasından sonra belediyenin oteli mühürlediği, otel yetkililerini konuyu yeniden yargıya taşımak için itiraz hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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