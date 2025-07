Sezon arası olsa da liderlik sürüyor

30 Haziran-6 Temmuz haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Squid Game’ üçüncü sezonuyla zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ise, Charlize Theron’un başrolünde yer aldığı filmin devamı niteliğindeki ‘The Old Guard 2’ açılışını ilk sırada gerçekleştirdi. Prime Video’da televizyon kategorisinde Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı ‘Eşref Rüya’, sezon arasında olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor. Film kategorisindeyse, platformun yeni orijinal işi ‘Devlet Başkanları’ (Heads of State) açılışını zirvede yaptı.

Disnes Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Aşkı Hatırla’ üçüncü haftasında da liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde, Disney imzalı kült animasyon serisi ‘Aslan Kral’ ile aynı evreni paylaşan ‘Mufasa: Aslan Kral’ (Mufasa: The Lion King) liderlik koltuğuna oturdu.

Mert Demir’in ‘Yalan Dolan’ albümü

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden Mert Demir, merakla beklenen ‘Yalan Dolan’ albümünü Pale Records etiketiyle yayınladı.

9 şarkıdan oluşan albümden 3 eser (Dağıldım Sonunda, Bi Gece Gidebilirim, Delisin) daha önce müzikseverlerle buluşmuştu. Albümde ben en çok ‘Kafayı Yaktım’, ‘Bi Gece Gidebilirim’, ‘Delisin’, ‘Dağıldım Sonunda’ ve ‘Beni Başkasıyla Bir Tutamazsın’ şarkılarını beğendim.

Mert Demir, harika bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun. Bu arada Mert Demir, yeni albümünün ilk İstanbul konserini 16 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta verecek. Sevenlerine duyurulur.

Gripin, ilk kez Kosova’da konser verecek

Prizren Rock ve Blues Müzik Festivali, bu yıl üçüncü kez rock müzik tutkunlarına büyük bir sürpriz sunuyor. Türk Rock Müziği’nin en sevilen gruplarından Gripin, yarın (13 Temmuz Pazar) Kosova’da ilk kez sahne alacak.

Yıllardır Amerika ve Avrupa turneleriyle yurt dışındaki geniş dinleyici kitlesiyle bir araya gelen Gripin, canlı performanslarının ve şarkılarının duygusu, enerjisi ve solist Birol Namoğlu’nun eşsiz yorumuyla ilk kez bu festivalde Kosovalı müzikseverlerle buluşuyor.

Kosova’nın Prizren şehrinde Arnavut ve uluslararası rock sahnesinin tanınmış isimlerini misafir edecek olan festivalin final gecesinde bu yıl Türkiye’yi Gripin temsil edecek. Müziğin sahnede olacağı unutulmaz anlara imza atacak olan festival, Prizren’i rock ve blues müziğinin merkezi haline getirecek.