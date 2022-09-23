23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Sezon başında Monza'ya transfer oldu, oynamadan futbolu bıraktığını açıkladı

Sezon başında Monza'ya transfer oldu, oynamadan futbolu bıraktığını açıkladı

Inter'in eski stoperi Andrea Ranocchia sezon başında transfer olduğu Monza'da hiç oynamadan futbolu bıraktı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 19:38
Takip Et

Sezon başında Monza'ya imza atan Ranocchia takımda bir dakika bile oynamadan futbolu bıraktı

Sezon başında Monza'ya transfer oldu, oynamadan futbolu bıraktığını açıkladı
+
Aa
-

Uzun yıllar Inter forması giyen Andrea Ranocchia futbolu bıraktığını duyurdu.

Ranocchia sezon başında, Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'ya transfer oldu. Serie A'ya yükselen Monza'nın yaz transfer dönemindeki ilk imzası Ranocchia'ydı ancak deneyimli oyuncu talihsizlik yaşadı.

Ranocchia sezon başında ciddi bir sakatlık geçirirken Monza, şans veremeyeceği oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Bu gelişmenin ardından Ranocchia, sosyal medyada paylaştığı uzun bir video ile futbola veda ettiğini duyurdu.

Ranocchia, "Başka şeylerin keyfini çıkarmak için kendime zaman ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Perugia altyapısında başlayan ve Arezzo altyapısında devam eden Ranocchia, 2008'de Genoa'ya transfer olurken 2011'in Ocak ayında 13 milyon euro'luk bedelle Inter'in yolunu tuttu.

Inter'de yaklaşık 11 yıl geçiren 34 yaşındaki stoper bu dönemde Sampdoria ve Hull City'de kiralık oynadı. 2022'nin Temmuz ayında Monza ile sözleşme imzalayan futbolcu, Eylül ayında futbolu bıraktı.

Andrea Ranocchia kariyeri boyunca İtalya Milli Takım formasını da 21 kez giydi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
2
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
3
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
4
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
5
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
6
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Meteoroloji'den flaş sağanak uyarısı
7
﻿Meteoroloji'den flaş sağanak uyarısı
﻿Meteoroloji'den flaş sağanak uyarısı
﻿Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için hafta sonu açık olacak
﻿Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için hafta sonu açık olacak
﻿Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için hafta sonu açık olacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿ Meksika'da deprem sonrası yeni doğa felaketi
﻿ Meksika'da deprem sonrası yeni doğa felaketi
﻿ Meksika'da deprem sonrası yeni doğa felaketi
﻿Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 71'e yükseldi  
﻿Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 71'e yükseldi  
﻿Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 71'e yükseldi  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.