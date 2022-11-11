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Berat ayrılık kararını nasıl aldığını açıkladı

Berat Özdemir Trabzonspor'dan ayrılığını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:57
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Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttifak'a transfer olan Berat Özdemir ayrılığın sebebini anlattı

Berat ayrılık kararını nasıl aldığını açıkladı
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Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer sürecini anlatan Berat Özdemir, "Trabzonspor’a gitmeden önce beni isteyen kulüpler vardı. Ama benim tercihim Trabzonspor oldu. Trabzonspor’u tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biri de Abdullah Avcı’nın orada olmasıydı. Benimle çok sağlıklı ve güzel bir iletişim kurdu." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Suudi Arabistan ligi ekilerinden El-İttifak'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımdan ayrılığıyla ilgili, "Karar aşamasında Abdullah Avcı'yla özel bir konuşmam olmadı. Karar tamamen benim, ailem ve menajerimle aldığım bir karardı. Ama bu kararı sunduğumda da çok saygılı ve güzel bir şekilde yaklaştı. Abdullah Avcı’ya tekrardan çok teşekkür ediyorum." yorumunda bulundu.

Berat Özdemir, yaz transfer döneminde Hull City'den teklif aldığını belirterek, "Evet, Hull City’nin dışında yaz transfer döneminde Avrupa’nın iki farklı ülkesinden bana ve kulübe gelen teklifler olmuştu." dedi.

Bu sezon El-İttifak formasıyla 9 maçta süre alan Berat Özdemir, 1 gol kaydetti.

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