Sezon finali tarihi belli olan diziler

Sezon sonuna doğru yaklaşırken ekranlarda izleyicisiyle buluşan dizilerin de durumları yavaş yavaş netleşiyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç’lı ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV) 103. bölümüyle yarın (30 Mayıs Cuma) sezon finali yapacak. Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz’lü ‘Kral Kaybederse’ (Star TV) ise, 3 Haziran’da ekrana gelecek 16. bölümüyle sezona ara verecek. Burak Özçivit’li ‘Kuruluş Osman’ (atv) da 194. bölümüyle 4 Haziran’da 6. sezonunu kapatacak. Tolga Sarıtaş’lı ‘Teşkilat’ (TRT 1) da 148. bölümüyle 15 Haziran’da 5. sezona veda edecek. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’lü ‘Sahipsizler’ (Star TV) de yeni bir değişiklik olmazsa 18 Haziran’da sezona mola veriyor.

Ekranlardaki son durum böyle. Yeni gelişmeler oldukça yazmaya devam edeceğim.

‘Hiromita’yla kalbin çağrısına yolculuk

Yarı Tayvan yarı Türk asıllı sanatçı Anqi, Hiromita Projesi’ni geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Dr. Çağatay Olgun’un yaptığı ‘Hiromita: Kalbin Çağrısına Yolculuk’ adlı yerleştirme, Hiromita Project ve Tilki Sanat işbirliğinde Ankara’nın ardından İstanbul’da izleyenlere farklı bir deneyim sundu. Katılımcıları içsel çağrılar ile örülü bir estetik deneyime davet eden eserler, zaman dışı ve anlam öncesi bir karşılaşma yaratmayı amaçlıyor.

İlk olarak 11. ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerin beğenisine sunulan proje, İstanbul için özel olarak hazırlanmış çalışmada çok sayıda Hiromita heykeli ve resmi yer aldı. Proje, ilerleyen günlerde farklı sergi ve fuarlarda izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Çağatay Akman’dan ‘Yaralara Bak’

Kendine has tarzıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Çağatay Akman, yeni şarkısı ‘Yaralara Bak’ şarkısını Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziğini Çağatay Akman ile Baran Kuş’a ait şarkısının düzenlemesini Ceyhun Çelikten yapmış. Şarkıya Yusuf Can Özbilen’in yönetmenliğini yaptığı bir de klip çekilmiş. Yepyeni şarkısıyla yaza muhteşem bir giriş yapan Çağatay Akman, yaz mevsiminin ritmini, aşkın büyüsünü ve gençliğin enerjisini bir araya getirdi.

‘Yaralara Bak’, sözlerinde ve melodisinde tutkulu bir aşkın heyecanını taşırken modern altyapıları ve Çağatay Akman’ın samimi vokaliyle yaza girerken içinizi ısıtmaya ve kalpleri fethetmeye aday.