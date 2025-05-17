Sezon finali tarihi netleşen diziler

Yavaş yavaş sezon sonuna doğru yaklaşırken ekranlarda izleyicisiyle buluşan dizilerin durumları da netlik kazanmaya başladı.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy’lu ‘Bahar’ (Show TV) 27 Mayıs’ta 48. bölümüyle sezon finali yapacak. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’lı ‘Uzak Şehir’ (Kanal D) ise, 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran’da sezon arası verecek. Serkan Çayoğlu’nun başrolde olduğu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ (TRT 1) 10 Haziran’da; Melis Sevinç ve Berk Atan’lı ‘Gönül Dağı’ (TRT 1) da 14 Haziran’da 182. bölümüyle sezon finali yapıyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu ‘Eşref Rüya’ (Kanal D) 18 Haziran’da 13. bölümüyle sezon arasına gidecek.

Ekran hattında son durum böyle. Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağım. Takipteyim.

Asena’dan ‘Işıl Işıl’ bir program

Asena, sürpriz bir programla ekranlara dönüyor. ‘Asena ile Işıl Işıl’, Avrupa’daki Türk toplumunun özel anlarına, başarı hikâyelerine ve estetik dünyasına ışık tutacak.

Yapımcılığını Ömer Özgür Karakaş’ın üstlendiği, yönetmenliği ve sunuculuğu Asena’nın yapacağı programda düğünlerden nişanlara, kız isteme törenlerinden kına gecelerine kadar birçok unutulmaz an ekrana taşınacak. Programda yalnızca özel günler değil, Avrupa’daki başarılı iş insanları, öne çıkan markalar, dikkat çeken girişimler ve estetik dünyasının nabzı da tutulacak. Avrupa’nın gözde mekânları, güzellik sırları, bakım ve kozmetik önerileri de izleyiciyle buluşacak.

Avrupa’da yaşamın tüm renklerini ekrana taşıyacak olan ‘Asena ile Işıl Işıl’, yarın (18 Mayıs Pazar) saat 12.00’de Euro Star’da başlıyor.

‘Ses ve Sessizlik’ sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Ziya Tacir’in ‘Ses ve Sessizlik’ adlı sergisi, Beyoğlu’ndaki Metrohan’ın üçüncü katında açıldı.

Sergi, Ziya Tacir’in mekân, doğa ve insan ilişkisini odağına alan çarpıcı fotoğraflarından oluşuyor. Mimari yapılardan doğa manzaralarına, tarihi iç mekânlardan modern kent dokularına uzanan geniş bir yelpazede ürettiği fotoğraflarıyla sanatçı, izleyiciyi tanıdık olduğu kadar yabancılaşacağı bir görsel evrene davet ediyor.

Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla sanatseverlerle buluşan sergi, 31 Ağustos’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.