Sezon finali yapmaya hazırlanıyordu! Uzak Şehir’in hem adı hem de başrolü değişti

Kaynak: Onedio
Sezon finali yapmaya hazırlanıyordu! Uzak Şehir’in hem adı hem de başrolü değişti

Her yeni bölümüyle izleyicisine seyir zevki yaşatan Uzak Şehir ile ilgili ağızları açık bırakacak bir iddia ortaya çıktı. Meğerse dizinin hem adı hem de başrolü bambaşkaymış. Sinem Ünsal’dan önce bakın kime teklif götürülmüş. İşte haberin tüm ayrıntıları…

İzlenme rekorları kıran Uzak Şehir, sezon finali yapmaya hazırlanırken dizi hakkında bomba bir iddia ortaya geldi. Meğerse Sinem Ünsal’dan önce Esra Bilgiç ile anlaşılmış. Ancak Esra’nın diziden ayrılmasıyla dizinin adı da değişmiş.

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Bu akşam sezon finali yapacak olan Uzak Şehir'in adı ve başrolünün aslında bambaşkaymış.

Onedio'da yer alan habere göre; Sezon boyunca rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir'in adı sezonun başında Albora'nın Sert Kışı idi.

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Öte yandan dizide Alya karakteri için teklif giden ilk oyuncunun Sinem Ünsal olmadığı ortaya çıktı. Anlaşmaya varılan ancak son anda vazgeçen isim sosyal medyayı salladı.

DİZİDEN SON ANDA AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri için teklif giden ilk isim her rolüyle ve paylaşımlarıyla gündem olan Esra Bilgiç çıktı.

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Başrol erkek için Ozan Akbaba düşünülmüş, teklif götürülmüş, Esra Bilgiç'in son anda diziden ayrılmasıyla da dizinin hem adı hem de oyuncusu değişmiş.

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