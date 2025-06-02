Sezon raporu: Mourinho da etki etmedi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Fenerbahçe, 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı. Rakip ağları 90 kez sarsan sarı-lacivertli ekip, filelerinde ise 39 gole engel olamadı.

JOSE MOURİNHO İLE YENİ SAYFA

Sezon öncesi takımın başına dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho geçti. Fenerbahçe lige ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayarak başladı. İlk mağlubiyetini evinde Galatasaray'a karşı alan sarı-lacivertliler, sonrasında tekrar yükselişe geçerken, 15. haftada Beşiktaş derbisinde de 2. yenilgisini yaşadı.

KADIKÖY'DE 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Ligin ilk yarısında Göztepe, Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor deplasmanlarında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, iç sahada ise başarılı bir grafik sergiledi. Sarı-lacivertliler 10 ile 26. haftalar arasında evinde oynadığı müsabakalarda hanesine 3'er puan yazdırdı. Bu süreçte 9 maçlık galibiyet serisi yakalanırken, 28. haftada Samsunspor'u konuk ettiği mücadelede gol sesi çıkmadı ve seri sona erdi. İç sahada 18 maça çıkan Kanarya, 14 galibiyet elde etti ve 4 maçta puan kaybı yaşayarak 44 puan topladı.

DERBİLERDE GALİBİYET ALAMADI

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Galatasaray'a evinde mağlup olurken, deplasmanda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile oynadığı 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 derbide sadece 1 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, derbilerde 1 gol atarken, kalesinde 5 gole engel olamadı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE PENALTILARLA ELENDİ

Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano'yu 2 maçta da mağlup ederek tur atladı. Bir sonraki turda Fransız takımı Lille ile eşleşen sarı-lacivertliler ilk maçta 2-1 yenildiği rakibine karşı rövanşta normal süreyi 1-0 önde tamamlarken, uzatma dakikalarında yediği golle Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi lig aşamasında devam eden Fenerbahçe, bu organizasyonda Union Saint-Gilloise ve Slavia Prag'ı mağlup etti. Twente, Manchester United, Lyon ve Midtjylland ile berabere kalan İstanbul temsilcisi, AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya ise kaybetti.

Kanarya, topladığı 10 puanla play-off turuna kalırken, eleme turunda Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti. İlk maçta rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçta 2-2 berabere kalarak son 16 turu biletini aldı. İskoç ekibi Rangers'ı konuk ettiği ilk müsabakayı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, bir sonraki hafta deplasmanda 2 farklı öne geçti. Müsabakanın 90 ve uzatma dakikaları sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, seri penaltı atışlarıyla kazanan Rangers oldu.

Bu organizasyonda Fenerbahçe adına en golcü isim 6 golle Youssef En-Nesyri oldu.

JOSE MOURİNHO'NUN 2.33 PUAN ORTALAMASI YETMEDİ

Kariyerinde çalıştırdığı 10. takım olan Fenerbahçe'de 56 maça çıkan Jose Mourinho, 35 galibiyet alırken, 9 mücadelede yenilgi, 12 maçta ise beraberlik yaşadı. Trendyol Süper Lig'de 36 karşılaşmada 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle 84 puan toplayan sarı-lacivertlilerde Mourinho, 2.33 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, son 12 sezonda çalıştırdığı takımlar arasında en yüksek rakama ulaştı. Mourinho, Porto'nun başında (2.53 ve 2.41) ve Chelsea (2.50, 2.39) ile yüksek ortalamalar yakalayarak şampiyonluklar yaşadı. Portekizli teknik adam 2011-2012 sezonunda Real Madrid ile kazandığı La Liga şampiyonluğunda ise 2.63 puan ortalaması elde etmişti.

Tüm kulvarlarda Jose Mourinho'nun takımı 128 gol atarken, kalesinde 65 gol gördü.

EN GOLCÜ YOUSSEF EN-NESYRİ

Sezonun en golcü 2. takımı olan sarı-lacivertlilerde hücum oyuncularının performansları ön plana çıktı. Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda kaydettiği 30 golle en golcü isim oldu. En-Nesyri, Süper Lig'de 20 gole imza atarken, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko da rakip filelere 21 gol gönderdi ve 7 de asist yaptı. Dusan Tadic 11, Anderson Talisca 9, Oğuz Aydın da 7 gollük katkı sağladı.

ASİST KRALI DUSAN TADİC

Sırp futbolcu Dusan Tadic, 11 kez gol atıp, 13 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Geçtiğimiz sezonu 10 gol, 14 asistle tamamlayan Tadic, bu sezon da gol ve asistlerde çift haneli rakamları gördü. Deneyimli oyuncu, ligde 28'i ilk 11 olmak üzere 35 maçta formayı terletti ve Süper Lig'de en fazla asist yapan isim oldu. Özellikle ligin ilk yarısında gol yollarında önemli katkı veren Tadic, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında 2'şer gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarında da 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

33 FARKLI OYUNCU FORMA GİYDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon ligde 17'si yabancı, 16'sı yerli olmak üzere toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi. Takımın en deneyimlisi 39 yaşındaki Edin Dzeko olurken, 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, forma giyen en genç isim olarak dikkat çekti. Süper Lig'de 17 farklı futbolcu takımı adına gol kaydederken, tüm kulvarlarda 22 isim gol sevinci yaşadı. Öte yandan bu sezon 12 farklı milletten futbolcu sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

EN FAZLA SÜRE ALAN FRED

Takım kaptanlarından Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya, son lig maçından 1 gün önce plaket verildi ve iki isim Konyaspor mücadelesinde kadroya alınmadı. Sarı-lacivertli takımda en fazla süre alan isim ise 2 bin 583 dakika ile Fred oldu. Brezilyalı oyuncu Süper Lig'de 31 maçta görev yaptı. Tadic, 2 bin 496 dakikayla Fred'in ardından listenin 2. sırasında bulunuyor. Ligde 26'sı 11 olmak üzere 35 karşılaşmada forma giyen Sebastian Szymanski de 2 bin 303 dakika şans buldu. Polonyalı orta saha 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Dzeko, 2 bin 247 dakika görev yaparken, takımın en golcüsü Youssef En-Nesyri 22'si ilk 11 olmak üzere 34 müsabakada 2 bin 2 dakika formayı terletti.

SKRİNİAR, 2. YARININ EN İSTİKRARLI İSMİ

Sarı-lacivertlilerin özellikle savunmada yaşanan sakatlıklar sonrası ara transfer döneminde kadroya dahil ettiği Slovak defans Milan Skriniar, Jose Mourinho'nun sezon ortasında geçiş yaptığı yeni sistemin en önemli ismi oldu. İlk maçına 2 Şubat'ta Çaykur Rizespor'a karşı çıkan Skriniar, sezon sonuna kadar tüm müsabakalarda kesintisiz oynadı. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerin tamamında 90 dakika sahada kaldı. Skriniar; Bodrum FK, Trabzonspor ve Başakşehir müsabakalarında da gol sevinci yaşadı.

7 KEZ GERİDEN GELEREK KAZANDI

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon geriye düştüğü maçlarda hanesine 23 puan yazdırdı. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor, Konyaspor, Gaziantep FK ile sahasında Göztepe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Kanarya, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti.

TÜRKİYE KUPASI SERÜVENİ

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesine yeni formatta grup aşamasından başladı. Kasımpaşa'yı 3-0, Erzurumspor FK'yı 5-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı da 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 9 puanla grubu lider tamamladı. Çeyrek finalde evinde Galatasaray ile karşılaşan sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanan derbiyi 2-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya veda etti.

EN HIRÇIN SOFYAN AMRABAT

Fenerbahçe'de bu sezon tek kırmızı kart ligin 37. haftasında Hatayspor maçında Mert Müldür'e çıktı. Takımın en hırçın oyuncusu ise Sofyan Amrabat oldu. Faslı orta saha 26 maçta görev yaparken, 9 kez sarı kart gördü. Amrabat, sezon içerisinde 2 kez 4 sarı karttan cezalı duruma düşerken, ligin ilk yarısında Konyaspor, ikinci yarıda ise Eyüpspor'a karşı forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde 2 kez kart cezası çeken diğer isim Fred oldu. Brezilyalı futbolcu 8 müsabakada sarı kart gördü. Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku 7, İsmail Yüksek 6 sarı kartla sezonu tamamladı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, sezon içerisinde farklı skorlarla da galibiyetler elde etti. Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 6-2 yendi. Jose Mourinho'nun öğrencileri lig maratonunda Sivasspor ve Adana Demirspor'u 4-0'lık skorlarla geçti. Kanarya, 18 kez maçlarını 2 veya daha üzeri farklı sonuçla kazandı.