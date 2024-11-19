Sezona damga vuran ikili

Show TV’nin yeni sezondaki en iyi işlerinden birisi olan ‘Deha’, önceki akşam 9. bölümüyle ekrana geldi. Dizi, reytinglerde tüm gruplarda (Total, AB ve ABC) 2. sırada yer aldı.

17 Ağustos’taki ‘Nasıl bir Deha izleyeceğiz?’ başlıklı yazımda, Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli’nin setten paylaşılan fotoğraflarından sonra sezona damga vurabilecek bir ikilinin geldiğine işaret ederek bunun ayak seslerinin duyulduğuna dikkat çekmiştim. Öyle de oldu. Yanılmadım. Dizinin başrol oyuncularından olan bu ikili, harika bir uyum sağlamış. Onları, başladığı günden bu yana ekranda keyifle izliyorum. Müthiş bir partner olmuşlar. Son bölümde özellikle onların olduğu sahneler, öyle candan öyle samimiydi ki, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. ‘Sezona damga vuran sürpriz ikili’ desem, abartmış olmam. Hem Aras Bulut İynemli hem de Ahsen Eroğlu, oyunculuklarıyla izleyenleri mest ediyorlar.

Dizi, iyi de reyting alıyor. Bu şekilde devam ederse, bunu söylemek belki biraz erken ve de iddialı olacak ama ‘Deha’nın yeni sezonu şimdiden hayırlı olsun.

‘Batı Ekspresi’ seyirciyle buluşuyor

++++++++

Prömiyerini Etimesgut’taki Uluslararası Kent Tiyatro Festivali’nde yapan ‘Batı Ekspresi’nin seyircili galası İstanbul’da olacak.

Matéi Visniec’in kaleme aldığı, Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği Tatbikat Sahnesi’nin kara komedi türündeki yeni oyunu ‘Batı Ekspresi’, 25 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.30’da Ses 1885 Orta Oyuncular Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun, 26 Kasım Salı günü bir kez daha aynı salonda aynı saatte seyirciyle buluşacak.

Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar’ın rol aldığı ‘Batı Ekspresi’, savaş, ekonomik çöküş, kültürel ayrılık gibi sebeplerle batıya doğru yol alan bireylerin içsel yolculuklarını ve arayışlarını ironik bir dille anlatıyor.

‘Akkor’un global başarısı

++++++++++++++

Melike Şahin’in yeni albümü ‘Akkor’, geçtiğimiz günlerde Gülbaba Records & Diva Bebe Records etiketiyle yayınlandı.

Londra’da canlı kaydedilen, vokal ve yaylı kayıtları ise İstanbul ve New York'ta gerçekleştirilen 10 şarkıdan oluşan albümde ‘Ortak’, ‘Korkmasam Ölürdüm’, ‘Beni Ancak’, ‘Durma Yürüsene’ ve ‘Ne Ettim Sana’ şarkıları, benim favorilerim.

Albüm, müzikseverlerle buluşmasının ardından Spotify’ın Global Debut Listesi’nde 6. sırada yer alarak en çok dinlenen ve en iyi açılış yapan 10 albüm arasına girmeyi başardı.