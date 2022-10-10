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Kasımpaşa'nın 1 yıllık hasretini Volkan Demirel dindirdi

Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:29
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Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Hatayspor Volkan Demirel ile büyük çıkış yakaladı

Kasımpaşa'nın 1 yıllık hasretini Volkan Demirel dindirdi
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Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Hatayspor, bir maçı bay geçerek 6 müsabaka oynadığı 7. hafta sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ligin son sırasına demir atarken, teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen Volkan Demirel, bu kötü gidişi tersine çevirdi.

Hatayspor, Volkan Demirel idaresindeki ilk müsabakasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci maçında ağırladığı Alanyaspor'u da 1-0'lık skorla geçen Hatayspor, sezonun ikinci, taraftarı önündeki de ilk galibiyetine ulaştı.

Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yapan Hatayspor, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada da iyi bir sonuç alıp, çıkışını devam ettirmeye çalışacak.

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okur
10.10.2022 12:44
bravo volkan başarılarının devamını dilerim  
 
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