Eski Chelsea patronu Thomas Tuchel, Ekim ayına kadar yeniden sahalara dönebilir

Bild'in haberine göre, Julian Nagelsmann'ın kötü gidişatı tersine çevirememsi halinde Bavyera kulübünün ilk adayı Tuchel olacak.



Bayern Münih, Bundesliga'da sezona kötü başladı ve hafta sonu Augsburg'a 1-0 yenildikleri maçla birlikte son dört maçında galibiyet alamadılar.

Kulübün CEO'su Oliver Kahn, söylentilere rağmen 35 yaşındaki Nagelsmann'ı açıkça destekledi. Kahn, Sky Almanya'ya şunları söyledi: "Şu anda başka bir teknik direktörle ilgilenmiyoruz. Julian'a tamamen inanıyoruz. Elbette hepimiz mutsuzuz, moralimiz bozuk. Ve Leverkusen'e karşı yeniden başlayacağız." dedi.



2015-17'de Almanya'da Borussia Dortumund'u çalıştıran Thomas Tuchel, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zirvesine yürüdü. Ancak kulüpteki yönetim değişikliği ve takımın yeni sezona kötü başlaması Premier Lig'de sezonunun ilk menajer kayıplarından birine götürdü.



Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.