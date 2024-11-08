Sezonu kapatan Icardi’den ilk açıklama geldi

Galatasaray’ın Tottenham’ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Icardi’den kötü haber geldi. Arjantinli golcünün sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtiliyor. Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada Icardi’nin ameliyat olacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi.

"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.



Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

ICARDI’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sezonu kapatan yıldız oyuncudan ilk açıklama geldi. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha güçlü döneceğinin altını çizdi

Arjantinli yıldızın açıklaması şu şekilde:

"Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim."

ICARDI’YE DESTEK YAĞDI

Öte yandan sezonu kapattığı belirtilen Icardi’ye Teknik Direktör Okan Buruk’tan ve takım arkadaşlarından destek yağdı. Galatasaraylı isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı bazı paylaşımlar şöyle: