Sezonu kapatan Icardi’nin son kararı belli oldu. Yönetim izin verdi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sahayı sedyede terk etti. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküsünde hasar tespit edilen yıldız oyuncu sezonu kapattı.

Yıldız oyuncu için Teknik Direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları destek ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Bir yandan özel hayatındaki sorunlarla boğuşan Icardi, diğer yandan da sahalara hızlı bir şekilde dönmek için çalışmalara başladı.

Ameliyat olması beklenen Arjantinli yıldızın öncelikle dizindeki ödemin geçmesi gerekiyor. Icardi’nin dizindeki ödem için rehabilitasyon süreci başladı.

ARJANTİN’E GİTMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

Öte yandan gelen son haberlere göre yıldız oyuncu tedavi sürecini ülkesinde geçirmek için izin istedi. Sarı kırmızılı yönetim, Icardi’nin tedavisine ülkesinde devam etmesine izin verdi. Dizindeki ödemin geçmesi için 10 gün bekleyecek Icardi’nin Arjantin’de ya da İtalya’da ameliyat masasına yatması bekleniyor.

Yöneticilerin Icardi’nin psikolojik olarak da toparlanması için ülkesine gitmesine sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray cephesi, Icardi’nin sahalara sezonun son bölümünde dönebileceğine inansa da en mantıklı tahmine göre temmuz ayında kampa yetişebileceği belirtiliyor.