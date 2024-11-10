Sezonu kapatan Icardi’ye büyük destek. Sahaya inip üçlü çektirdi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, Tottenham maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Golcü oyuncunun tedavisine başlanırken bir süre sonra ameliyat olacağı öğrenildi.

Icardi’nin sezonu kapattığının öğrenilmesinin ardından başta Teknik Direktör Okan Buruk olmak üzere Galatasaraylı futbolcular destek mesajları paylaştı.

Arjantinli golcü, takımının Samsunspor’u ağırladığı maçı tribünden takip ediyor. Sarı kırmızılı taraftarlar Icardi’ye sevgilerini dile getirirken golcü oyuncu sahaya inerek üçlü çektirdi ve taraftarları coşturdu.

???? Mauro Icardi, maç öncesinde Galatasaray taraftarını selamladı. #GSvSAM pic.twitter.com/HoEXbOCT46 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 10, 2024

OSİMHEN TAKIM ARKADAŞINI UNUTMADI

Öte yandan Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, sakatlanan takım arkadaşını unutmadı. Maçın 3. dakikasında topu ağlara gönderen Nijeryalı oyuncu Icardi’nin gol sevincini yaptı. Ayrıca Osimhen, Icardi’nin formasını herkese göstererek takım arkadaşına desteğini gösterdi.

Icardi ise o anlarda Osimhen’i alkışladı. Gol sonrası Icardi için statta çalınan “Aşkın olayım” şarkısının çalınması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.