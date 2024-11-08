Sezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu

Fenerbahçe’de Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde ameliyat oldu. Hollandalı savunmacının sezonu kapattığı belirtiliyordu.

Fenerbahçe’nin savunmacısı Jayden Oosterwolde 2-2 berabere kaldıkları Samsunspor maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Hollandalı savunmacının sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilirken sezonu kapattığı belirtilmişti.

Hollandalı savunmacı sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Fenerbahçe’den konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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