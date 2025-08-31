2025-2026 televizyon dizi sezonu 1 Eylül itibariyle başlıyor. Sezonun ekrana gelecek ilk dizisi, atv’de izleyicisiyle buluşacak ‘Gözleri Karadeniz’ oldu.

Salı akşamı görücüye çıkacak dizi, avantajlı konumda bulunuyor. Nedeni, rakiplerinden sezonu erken açacak olması. Hâlihazırda şu an için yayında olan tek rakibi var, o da ‘MasterChef Türkiye’. İlerleyen haftalarda geçen sezondan devam eden ve kitlesi oturmuş ‘Kral Kaybederse’ (Star TV) ve ‘Bahar’ın (Show TV) da yarışa katılmasıyla nasıl bir reyting elde eder? Açıkçası, herkes gibi bende merak ediyorum.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, genç isimler. Buna rağmen işlerini hakkıyla yapmaya çalışan, daha önceki yapımlardan sevgisini kazandıkları belirli bir hayran kitlesine sahipler. Diziyle ilgili bu zamana kadar yeterli tanıtım olmasa da bundan sonra gerekli çalışmalar yapılır, tekrarları daha sık ekrana getirilirse, uzun süreli bir iş olabilir. Türk izleyicisi, Karadeniz dizilerini sever. Bunun örnekleri çok. Yolları açık, reytingleri bol olsun.

‘Gümrük Muhafaza’ için geri sayım

DMAX’in en çok izlenen yapımlarından ‘Gümrük Kontrol’ün yerli versiyonu ‘Gümrük Muhafaza Türkiye’, ülkemizin gümrük kapılarındaki hikâyeleri, Türk izleyicisiyle buluşturacak.

Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli çekim izinleri alınarak hayata geçirilen ‘Gümrük Muhafaza Türkiye’, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla gümrük muhafaza ekiplerinin verdiği mücadeleleri ekrana taşıyacak. İzleyiciler, ülkenin dört bir yanındaki kara, hava ve deniz kapılarında yasa dışı faaliyetlere karşı verilen amansız mücadeleye tanıklık ederken en ön saflarda görev yapan cesur ekiplerin nefes kesen operasyonlarına şahit olacak.

Warner Bros. Discovery Türkiye ve ES Film ortak imzalı yapım, 35 kişilik ekip tarafından günün 24 saati boyunca yapılan çekimlerin sonucunda ortaya çıkan bölümlerle 23 Eylül’den itibaren her Salı, Çarşamba ve Perşembe saat 20.00’de sınır kapılarında gümrük muhafaza memurlarının yaşadığı günlük olayları izleyicilerle buluşturacak.

‘Hızın Gölgesinde’ filmi geliyor

Türkiye’nin sinema tarihinde eşi benzeri görülmemiş, nefes kesen bir proje geliyor: ‘Hızın Gölgesinde’. Son yılların en büyük bütçeli, en çok aksiyon sahnesine sahip ve izleyiciyi koltuklarına çivileyecek filmin ön hazırlıklarının tamamlamak üzere olduğunu öğrendim.

Türk Sineması’na önemli yönetmenlerinden Mehmet Ali Gündoğdu, bu kez de adrenalini zirveye taşıyacak ‘Hızın Gölgesinde’ filminin yönetmen koltuğunda oturuyor.

Yapımcılığını ve oyunculuğunu Teknopoll Medya’dan Alpaslan Eskici ile MSG Medya’dan Saliha Gündoğdu’nun üstlendiği film, daha şimdiden büyük heyecan yarattı.