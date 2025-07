Sezonun en başarılı televizyon kanalları

2025-2025 televizyon dizi sezonuyla ilgili öne çıkanları paylaşmaya devam ediyorum. Sezon boyunca çok sayıda diziyi izledik. Peki, bu dizileri yayınlayan kanallardan en başarılıları hangileri oldu?

Burak Sakar’ın her yıl Temmuz ayında yayınladığı ‘2024-2025 Türkiye TV Dizi Sezonu Genel Değerlendirme Raporu’na göre, 2024-2025 sezonunda toplam 26 yeni dizi ekrana geldi. atv, 9 yapımla en fazla yeni dizi yayınlayan kanal oldu ancak bu dizilerden yalnızca ‘Can Borcu’ yeni sezon onayı alabildi. atv’yi 5’er yeni diziyle NOW TV ve Kanal D izledi.

Show TV ve TRT 1 ise, sezonda 4’er yeni dizi yayınladı fakat bu yapımların hiçbiri ikinci sezona taşınamadı. Buna rağmen, Show TV 5.89; Kanal D ise 5.01 reyting ortalamasıyla sezonun en başarılı iki kanalı olmayı başardı.

Kırgızistan’da Türkiye’yi gururlandırdı

Asya ülkelerinin ‘Eurovision’u olarak bilinen ‘Meikin Asia Uluslararası Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Ece Ata, Kırgızistan’da gönülleri fethetti. Kırgızistan Issyk Kul Gölü kıyısındaki Çolpon Ata şehrinde gerçekleşen yarışmada Ece Ata, 3. oldu.

Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Türk dünyasından 28 genç sanatçının katılımıyla gerçekleşen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar kendi ana dillerinde eserler seslendirdi. Ece Ata yarışmada Türkiye’yi Urfa hoyratı ‘Tükendi Nakti Ömrüm’ isimli eserle temsil ederek jüri ve izleyicilerden tam not aldı. Organizasyonun ikinci gününde ise, yarışmacılar yabancı eserler seslendirirken soprano Ece Ata, Türkiye’yi Fransızca ve İngilizce Pop-Opera bir eser olan ‘La Voix’i seslendirerek müthiş bir performansa imza attı.

Ece Ata, yarışmanın final günündeki ödül töreninde 3. olarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Yangınlardan çıkarılacak mimari dersler

‘İzmir’deki orman yangınlarından çıkarılacak mimari dersler’ olduğunu dile getiren Mimar Şenol Şimşek, “İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte orman yangınları özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan şehirlerimiz için hayati bir tehdit haline geldi. Yangınlara karşı insanların ormanlık alanlara müdahalesi azaltılması gerekiyor ama aksine ormanlık alanlarda yapılaşma artıyor” dedi.

Şimşek, “Bu hızlı yapılaşma enerji hatlarının ormanların içinden ya da yakınlarından geçmesine neden oluyor. Daha çok elektrik hattı ise olası arıza ve bakım eksikliklerinde daha çok yangın riski oluşturuyor. Artan orman yangınlarına karşı sadece Türkiye’de değil küresel çapta mimari yaklaşımlarda değişime gitmemiz gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Şenol Şimşek, “İzmir gibi doğa ile iç içe, kıyı ve orman alanlarıyla bütünleşmiş kentlerde çıkan orman yangınları sadece ekosistemleri değil, kentsel yerleşimleri de doğrudan etkiliyor. İzmir’de yaşanan orman yangınlardan mimari açıdan da çıkarılacak dersler var. Bu bağlamda mimarlık sadece estetik ya da fonksiyonel değil, aynı zamanda afetlere karşı dirençli yaşam alanlarının tasarım sorumluluğunu da taşıdığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.