Sezonun en çok izlenen dizileri

Geçen yıl Eylül ayında başlayıp Haziran sonuna doğru geldiğimiz şu günler itibariyle tamamlanan 2024-2025 televizyon sezonunda toplam 44 dizi ekranlara geldi.

Sezonun sona ermesinin arından Box Office Türkiye de güzel bir çalışma yaparak sezon boyunca ABC1 kategorisinde en çok izlenen 10 diziyi açıkladı. Verilere göre, listenin ilk sırasında sezona damga vuran ‘Uzak Şehir’ var. 38 bölüm ekrana gelen dizi, 13.23 reyting ortalamasını yakaladı. 37 bölüm yayınlanarak 10.60 reytingle ikinci sırada yer alan ‘Kızılcık Şerbeti’ni yine 37 bölüm izleyicisiyle buluşan ve 7.92 reyting alan ‘Teşkilat’ takip etti.

Listede sırasıyla 13 bölümde 7.05 reytinge ulaşan ‘Eşref Rüya’, 40 bölüm ekrana gelerek 7.03 reytingle ortalaması ile ‘Gönül Dağı’, 27 bölüm yayınlanarak ortalama 6.82 reyting alan ‘İnci Taneleri’, 32 bölüm izleyici karşısına çıkarak 6.82 reyting ortalamasıyla ‘Bahar’, 27 bölüm yayınlanan ve 6.69 reyting alan ‘Kızıl Goncalar’, 16 bölümle 6.38 reyting ortalamasına ulaşan ‘Kral Kaybederse’ ve 30 bölüm ekrana gelerek 5.94 reyting ortalamasına ulaşan ‘Kuruluş Osman’ yer aldı.

MFÖ tarihine akustik dokunuş

Türk Müzik Tarihi’nin efsanevi grubu MFÖ, yarım asrı aşan dostluklarına ve sanat yolculuklarına saygı duruşu niteliğindeki veda albümü serilerinin ikincisi olan ‘MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 2’yi Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Albüm, Özkan Uğur’un aramızdan ayrılmadan kısa bir süre önce Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte tamamladığı son albüm olması açısından MFÖ tarihinin en nadide çalışmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Grubun albümünde ‘Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da’, ‘Ele Güne Karşı’, ‘Mecburen’, ‘Psikopatım’, ‘Bodrum’, ‘Yalnızlık Ömür Boyu’, ‘Hep Yaşın 19’, ‘Ah Bu Ben’, ‘Olduramadım’ ve ‘Tam Ortasındayım’ şarkıları yer alıyor.

MFÖ’nün nesiller boyu dilimize pelesenk olmuş unutulmaz şarkılarının, yalın ve samimi akustik düzenlemelerle yeniden hayat bulduğu albüm, efsanevi gruptan tüm sevenlerine anlamlı bir veda mektubu niteliği taşıyor.

Yazın ritmine yakışır konserler

Yaz aylarında şehrin en rahat, en özgür buluşma noktalarından biri olan KüçükÇiftlik Bahçe’de art arda gerçekleşecek iki konserde müzikseverler bir araya geliyor.

Türk Rock Müziği’nin iki köklü ismi, müzik tarihimize damga vuran hit şarkılarıyla Yüksek Sadakat ve hem tutkulu hem de enerjik sesiyle Özge Fışkın, 25 Haziran’da İstanbul’un 2000’li yıllardaki hareketli gece hayatından kalma bir akşam yaşatacak.

Uzun yıllardır dost olan; akustik ve elektronik müzik tarzıyla beğeni toplayan Can Ozan ile yeteneği ve sesiyle müzik dünyasındaki yerini gün geçtikçe sağlamlaştıran Sedef Sebüktekin ise, 26 Haziran’da şehrin merkezinde iyi müzik için İstanbullular ile buluşacak.