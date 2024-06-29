Sezonun en çok izlenen dizileri

2023-2024 televizyon sezonu sona erdi. Peki, bu süreçte en çok izlenen Türk dizileri hangileri? Listeye hangi yapımlar girdi? Birlikte bakalım.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, geçen sezon toplamda 53 dizi ekranlara geldi. Hiç beklemediğimiz diziler, aldıkları reytinglerle şaşırttı. ABC1 kategorisinde en çok izlenen 10 diziden ilk sırada Bahar (Show TV) yer alıyor. Sezonun 3 kategoride de en çok izlenen yapımı Bahar, ABC1’de 12.37 reyting ortalaması elde etti. 13 Şubat 2024 tarihinde 4.93 reytingle açılışını gerçekleştiren dizi, 11. bölümünde 14.96 reytingle sezonun en yüksek seviyesine ulaştı.

Bahar’ı sırasıyla Kızılcık Şerbeti (Show TV-10.20 reyting), İnci Taneleri (Kanal D-9.91 reyting), Kızıl Goncalar (NOW TV-9.34 reyting), Gönül Dağı (TRT 1-8.34 reyting), Kuruluş Osman (atv-6.89 reyting), Yargı (Kanal D-6.35 reyting), Yalı Çapkını (Star TV-5.96 reyting), Teşkilat (TR 1-5.47 reyting) ve Sandık Kokusu (Show TV-5.30 reyting) takip etti.

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Tarkan, 5 konserle zirveye çıktı

Geçtiğimiz günlerde ‘Kuantum 51’ albümünü çıkaran Megastar Tarkan, ‘Forbes Türkiye Konser Zenginleri Araştırması’nda 12 milyon 83 bin 881 Euro ciroyla listenin ilk sırasına yerleşti. Biletli konser gelirleri ile hazırlanan listenin zirvesindeki Tarkan’ın, birinciliğini yurt dışında verdiği sadece 5 konsere borçlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Forbes Türkiye’nin Instagram hesabından paylaştığı bilgilere göre, araştırmanın ana verisini sanatçıların biletli konser ciroları oluşturdu. Araştırmaya dâhil edilen 182 sanatçının, 2023 yılında 567 salonda gerçekleştirdiği 4 bin 600 konserden toplam 186 milyon Euro hâsılat elde edildi. Konserlerin 4 bin 425’i Türkiye’de gerçekleştirilirken 175’i ise yurt dışında yapıldı.

Yurt dışı konser zenginleri listesinin ilk sırasında Tarkan yer alırken onu sırasıyla Sibel Can (2 milyon 275 bin 730 Euro), Ezhel (2 milyon 215 bin 320 Euro), Karsu (2 milyon 10 bin Euro) ve Edis (1 milyon 827 bin 799 Euro) takip etti. Kelebek’te Mehmet Üstündağ ise, Türkiye konser zenginleri listesine sırasıyla Tarkan, Cem Adrian, Serdar Ortaç, Edis, Sıla, Yıldız Tilbe, Duman, Gülşen, Gökhan Türkmen ve Mahmut Orhan’ın girdiği yazdı.

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Yağız’dan nostalji esintili şarkı

Türküseverlerin yakından tanıdığı Yağız, zaman zaman okuduğu arabesk tarzı şarkılarla da dikkat çekiyor.

Yağız, yıllar önce Cavit Karabey’in (1994) okuduğu ‘Vay be’ isimli şarkıyı yeniden yorumlamış. Sözleri Cevdet Demir’e, müziği Ruhi Birkalır’a, düzenlemesi Kenan İlgen’e ait ‘Vay be’, Kelebek Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkıya Turgay Ceylaner’in yönetmenliğinde yer yer nostaljik esintilerin olduğu bir de klip çekilmiş.

Yağız, duygusal tınıların yoğun olduğu ‘Vay be’yi kendine has tarzıyla güzel yorumlamış. Uzun zaman sonra yeniden küllerinden doğan şarkının dinleyeni bol olsun.