Sezonun en iyi oyuncusu Jude Bellingham!

2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund’dan Real Madrid’e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.
20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
Bellingham, ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunun yanı sıra, İspanya Süper Kupa’yı da kazandı.
20 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.
Bellingham, La Liga’da ’sezonun en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Bellingham ödülünü, takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı.
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