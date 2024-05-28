Sezonun en iyi oyuncusu Jude Bellingham!

Kaynak: İHA
Sezonun en iyi oyuncusu Jude Bellingham!

Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, İspanya La Liga’da sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund’dan Real Madrid’e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Bellingham, ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunun yanı sıra, İspanya Süper Kupa’yı da kazandı.

20 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

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Bellingham, La Liga’da ’sezonun en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Bellingham ödülünü, takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı.

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