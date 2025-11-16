NOW TV’de yayınlanan ‘Ben Onun Annesiyim’, sezonun en kısa sürede final yapan dizisi olarak kayıtlara geçti. Önceki akşam 4. bölümüyle ekranlara veda eden dizi, Total’de aldığı 1.65 reytingle 22., AB’de aldığı 1.53 reytingle 17. ve ABC1’de aldığı 1.41 reytingle yine 22. oldu.

16 Ekim’de yazdığım yazıda, yapımın işinin hiç de kolay olmadığına vurgu yapmıştım. Öyle de oldu. Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizi; ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Taşacak Bu Deniz’, ‘Arka Sokaklar’, ‘MasterChef Türkiye’ ve gündüz kuşağı programları karşısında tutunamadı. Elbette bunun nedenleri var. Birincisi, yayın günü yanlıştı. Kıran kırana geçen bir reyting mücadelesi gününe konulması finale davetiye gibiydi. İkincisi, gerekli tanıtım çalışması yapılmadığı kanısındayım. Kanal, daha başlamadan sanki diziyi gözden çıkarmıştı. ‘Ben Onun Annesiyim’, sezonun ‘Can Borcu’ (28. bölüm) ile ‘Aşk ve Gözyaşı’nın (7. bölüm) ardından final yapan üçüncü dizisi oldu.

Kısa bir süre de olsa Caner Cindoruk, Funda Eryiğit ve Zerrin Tekindor’u izlemek keyifliydi.

Duygusal yoğunluğu yüksek bir albüm

Simge Sağın, üçüncü stüdyo albümü ‘Anlatasım Var’ı DMC etiketiyle yayınladı.

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı albümünü dinleyicilerle buluşturan Simge’nin albümünde 14 şarkı bulunuyor. Duygusal yoğunluğuyla dikkat çeken çalışmada pop müziğin dev isimleri bir araya gelmiş. Albümde söz ve müziklerde Alper Narman, Ersay Üner, Genco Ecer, Goko, Mabel Matiz, Mert Çodur, Onur Özdemir, Selim Siyami Sümer, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe imzaları yer alıyor.

Ben albümde en çok ‘Mucize’, ‘Esmer Yangın’, ‘Sevilmeye Doy Diye’, ‘Malum’, ‘Bekliyorum Hala’ ve ‘Mutlu Bir Son’u beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Yarışma bölümleri için başvurular başladı

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12-19 Haziran 2026 tarihlerinde 26. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalin yarışma bölümleri için katılımlar başladı. 1 Aralık’a kadar kabul edilecek başvurular için yarışma kategorileri; Uzun Metraj Film Yarışması, Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması, Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması’ndan oluşuyor. Festival başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı, Türkiye koordinatörlüğünü Serap Gedik’in üstlendiği, proje yönetimini Gökhan Mumcu’nun yaptığı festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni seçkilerle, kültürlerarası diyaloğun ve sinema sanatının ortak hafızasına katkıda bulunacak.

Festival, sadece beyazperdede değil, farklı şehirlerde ve mekânlarda kültürlerarası bağları güçlendirecek pek çok etkinlikle de seyirciyle buluşacak.