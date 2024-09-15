Sezonun ilk derbisi: Trabzonspor - Beşiktaş

A milli takımımız, milli arada İzlanda’yı Kerem Aktürkoğlu’nun attığı 3 golle mağlup etti. Alınan galibiyetin sevinci hala yaşanırken, milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk derbisi heyecanı da yaşanacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün saat 20:00’da Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş, oynadığı karşılaşmalarda rakip takım filelerini 8 kere havalandırırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Lige Samsunspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor’u 4-2 ve Sivasspor’u 2-0 yenmeyi başardı.

Trabzonspor ise Sivasspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı. Trabzonspor, Beşiktaş maçında alacağı üç puan ile ligde çıkış yakalamak istiyor. Beşiktaş ise galibiyet serisini devam ettirmenin peşinde.

ŞENOL GÜNEŞ ESKİ TAKIMINA KARŞI



Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçta da berabere kaldı. İkinci haftayı da bay geçen bordo mavili ekip, 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.



Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Güneş, 2015-16 ve 2016-17'de Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı.

İki takım kuruldukları günden bu yana karşı karşıya geldikleri 139 maçta Beşiktaş 55 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 47 maçta rakibine üstünlük sağladı. 37 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu,

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Cham, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile