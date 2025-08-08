Sezonun ilk golünü attı, Osimhen ve Icardi yokken şov yaptı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Galatasaray'ın Osimhen ve Icardi'den yoksun gittiği Gaziantep deplasmanında milli yıldız ilk yarıda şov yaptı.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında son şampiyon Galatasaray Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

İLK GOL PENALTIDAN GELDİ

Karşılaşmanın henüz 10'uncu dakikasında Galatasaray'ın kullandığı korner vuruşu sırasında Sallai'nin ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı kararı verdi.

BARIŞ ALPER'DEN 2 GOL, 1 ASİST

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Barış Alper yeni sezonun ilk golünü kaydetti.

Golden yalnızca 4 dakika sonra Eren Elmalı'ya asist yaparak farkın 2'ye çıkmasında rol oynayan Barış Alper, ilk yarının uzatma dakikalarında yeniden sahneye çıkarak bu sefer kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirdi. Milli yıldız Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda takımın gol yükünü sırtlayarak ilk yarıda şov yaptı.

