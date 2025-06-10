Sezonun transferini Galatasaray yapıyor: Ev bakılıyor

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Sezonun transferini Galatasaray yapıyor: Ev bakılıyor

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilen Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan için İstanbul'da ev baktığı öğrenildi.

Manchester City'ye veda etmeye hazırlanan İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a geliyor.

Galatasaray Yönetimi'yle her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilen İlkay Gündoğan için İstanbul’da ev bakıldığı belirtildi.

Transferin tamamlanması için Başkan Dursun Özbek'in onayının beklendiği, sarı kırmızıların başka alternatiflerle de görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Daha önce Borussia Dortmund ve Barcelona formaları da giyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon City formasıyla 50 maça çıkmış ve 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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