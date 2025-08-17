Sezonun yayın günü belli olan ilk dizisi

2025-2026 televizyon dizi sezonu, Eylül ayında başlıyor. Sezonun yayın tarihi açıklanan ilk dizisi, ‘Veliaht’ oldu.

Show TV’de yayınlanacak olan dizi, 11 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna çıkıyor. Dizinin yayın gününün açıklandığı üçüncü tanıtım da izleyiciyle buluştu. Oldukça etkileyici bir fragmanı yayınlanan dizi, sezona damga vuracağa benziyor. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolünde olduğu dizide Erkan Kolçak Köstendil ile Ercan Kesal’ın rolleriyle yine fenomen karakterlere dönüşeceğinin ipuçları verildi. Akın Akınözü de canlandırdığı Timur rolüyle oyunculuğunu daha da yukarılara çekeceğinin sinyallerini verdi.

Şu an için aynı gün ekrana gelen rakiplerine göre, sezonu erken açacak olan dizi, avantajlı konumda bulunuyor gibi görünse de gündüz kuşağı programları (Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da) ve MasterChef Türkiye’yi de hesaba katmak gerekiyor. Bana göre, bu dizinin yayın günü Pazartesi’ydi. Kanal, tercihini Perşembe’den yana kullandı. Şimdiden reytingi bol olsun.

‘Televizyon ve Yaşam’a bir ödül daha

Hayat Kırmızıtürk Dergisi ve Spiker Dünyası’nın kurucusu Cengizhan Kaya’nın öncülüğünde düzenlenecek 20. Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buluyor.

Medya ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılacağı törende magazin, spor, haber ve kültür sanat kategorilerinde başarılı isimler ödüllerini alacak. Yarın akşam (18 Ağustos Pazartesi) saat 19.00’da İstanbul Başakşehir’deki Kuzey Garden’da gerçekleştirilecek ödül töreninde bende Yeniçağ Gazetesi’ndeki ‘Televizyon ve Yaşam’ köşemde kaleme aldığım magazinden televizyon dünyasına, kültür sanattan sinemaya, müzikten yaşama dair yazılarımla ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazete Köşe Yazarı’ ödülünü alacağım.

Daha önce de bu köşedeki yazılarımla ‘Yılın En Dikkat Çeken TV Kültür Sanat Köşe Yazarı’ ve ‘Yılın En İyi Köşe Yazarı’ ödüllerini almıştım. Emeği gören, takdir eden herkese teşekkürler…

Fatma Turgut’tan aşkın sessiz vedası

Türk Rock Müziği’nin güçlü seslerinden Fatma Turgut, yeni şarkısı ‘Güzel Bir Son’u Avrupa Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Fatma Turgut ve Umut Er’e ait şarkının müziği ve düzenlemesi Umut Er imzası taşıyor. Dinleyicilerini biten bir aşkın ardından gelen o derin sessizlikle buluşturan Fatma Turgut, güçlü yorumuyla bu defa vedanın en zarif halini kelimelere taşıyor.

Hüzünle kabullenişin iç içe geçtiği bir hikâyeyi anlatan şarkıyı keyifle dinledim.