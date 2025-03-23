SGK açıkladı! Milyonlarca emekliye kötü haber

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart tarihinde ödenmeye başlayacağını duyurdu.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 olanlara 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde 3 bin TL olan bayram ikramiyesini hesabınıza yatırıyoruz" denildi.

FARKLAR DAHA SONRA YATIRILACAK

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazetede yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.