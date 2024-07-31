SGK borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış tüm belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarını ödemesi talimatını vermişti. Bu kapsamda harekete geçen SGK, belediyelere yazı göndererek borçlarını ödemesi gerektiğini aksi takdirde ise belediyelere haciz uygulanacağını belirtmişti.

Hükümetin bu adımı ana muhalefet tarafından çokça eleştirilmiş ve CHP Genel Başkanı Özel bu kararı ‘Mali darbe girişimi’ olarak nitelemişti.

BORCUNU İLK ÖDEYEN BELEDİYE BOZCAADA BELEDİYESİ OLDU

Hükümetin adımı sonrasında gözler özellikle muhalif belediyelere kaydırılmışken borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu. Çanakkale Bozcaada Belediyesi, SGK’ya olan 3.948.626 TL’lik borcunu ödediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamada belediyenin bütçe olarak zor günlerden geçtiğini ve göreve geldikleri günden bu yana borçlarını ödediklerini ve son adımdan sonra yaptıkları acil ödeme ile kalan borçlarının olmadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise Temmuz 2023 döneminden bugüne olan borçların devam ettiğini ve kısa zamanda bu borcun da ödeneceği belirtildi.

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI:

“SGK borçlarımıza ilişkin bilgilendirme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediyelerin SGK borçlarını ödemesi, aksi halde icra takibi yapılacağına ilişkin açıklamasının ardından Belediyemizin de geçmişten gelen borçlarına dair haciz tehdidine karşın bugün ilgili kuruma ödeme yapılmıştır.

2022 yılından kalan Belediyemize ait 2.741.155 TL ile belediye şirketimize ait 1.207.471 TL olmak üzere toplam 3.948.626 TL’lik ödeme bugün SGK’ya gerçekleştirilmiştir.

Bütçe anlamında zor zamanlardan geçen belediyemizin eldeki nakdinin yaklaşık 4 milyon TL’lik kısmı ne yazık ki 2022 yılından gelen bu borçlara istinaden, hacze mahal vermeden ödenmiştir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne düzenli ödeme yapmaya, geçmiş borçları temizlemeye devam ediyoruz. Bugün yaptığımız ödeme ile acil ödenmesi gereken icralık borcumuz kalmamıştır. Fakat 2023 Temmuz döneminden günümüze ilişkin borçlarımız devam etmektedir. Yüzde 48 faiz ile büyüyen bu borcumuzun da kısa zaman içinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”