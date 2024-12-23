SGK borcunu ödeyemeyen CHP'li belediye başkanı kendisini eve kapattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye genelinde CHP’li belediyelerin borçlarına yönelik düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz" açıklamasının ardından ilk olarak SGK’ya borcu olan CHP’li belediyelerinin şirket hesapları bloke edilmişti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya’da da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ereğli Belediyesi başkanı seçilen CHP’li Başkan Umut Akpınar, Ereğli Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir programda, belediyenin borcunun çok olduğunu, önlerinin tıkandığını belirterek, ev hapsine başlayacağını açıkladı.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar

"CEZAYI KENDİME VERİYORUM"

Akpınar, yaptığı açıklamada, “Bu şehrin borcunu ben yaptıysam cezasını da ben çekeyim. Ama bu borcu ben yapmadım. Açıkça söylüyorum ki bu şehre ihanet edenler, bu şehre hainlik edip de ihanet edenler cezasını çekmiyorsa, cezasını bize çektiriyorlarsa, bu şehrin çocuklarına ve gençlerine çektiriyorlarsa… Bunun cezasını biz çekmeyeceğiz. Biz bu belediyeyi ayağa kaldıracağız merak etmeyin, çaresizliğim de yok, umutsuzluğum da yok. Her yeri tıkadılar, her yeri bağladılar… Bugün bir toplantı yaptık, ‘Başkanım işçi çıkartmak zorundayız’ dediler. Ben kimsenin ekmeği ile oynamak için gelmedim. Ben belediyeden hiç kimseyi çıkarmak istemiyorum. Ben bu cezayı kendime veriyorum. Pazartesi gününden itibaren kendim ev hapsine başlıyorum.5 tane başkan yardımcımız var. Vekaleti pazartesi günü vereceğim ve kendim ev hapsine başlıyorum. İşler yürüyecek, hiçbir şey aksamayacak. Ben bu cezayı kendime veriyorum” ifadelerini kullandı.

“BORÇLARIN BİR KISMI ÖNCEKİ DÖNEMDEN”

CHP’li Umut Akpınar, bugün sabah saatlerinde de belediye binasında bir basın açıklaması yaparak, borçların MHP yönetiminden kaldığını ifade etti.