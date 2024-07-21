SGK bu kişileri maaşa bağlayacak. Çoğu kişinin bu haktan haberi bile yok

Toplum arasında dul maaşıyla ilgili olarak sadece kadınların alabileceği şeklinde yanlış bir düşünce hakim. Ancak, sosyal güvenlik düzenlemelerinde cinsiyet ayrımı yapılmıyor.

Bundan dolayı, aslında eşini kaybeden bir erkeğin de dul maaşı alma hakkı bulunuyor.

Bu durum, kişinin çalışma veya emeklilik durumuna bakılmaksızın kendi maaşıyla birlikte dul aylığı alabilmesini mümkün kılıyor.

Kadınlara tanınan bu hak, belirli koşullar sağlandığında erkeklere de verilerek, ölüm aylığından yararlanmalarını sağlıyor.

KRİTİK 1800 GÜN DETAYI

Ölüm aylığı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olma şartı bulunyor.

SSK kapsamında olanlar için ise en az 5 yıl sigortalı olma ve 900 gün prim ödeme şartı aranıyor. Eğer eş çalışıyorsa veya emekliyse, aylık miktarında belirli kesintiler yapılıyor.

DUL MAAŞI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Dul aylığı miktarı, erkeğin SSK ve Bağkur kapsamındaki çalışma veya emeklilik durumuna göre farklılık gösterir:

1. Eğer erkek, SSK veya Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse, ölen eşinin aylığının %50'sini alır.

2. Sigortalı olup çalışmayan ve Bağkur'lu olmayan erkek, ölen eşinin aylığının %75'ini alır.

3. Sigortalı olmayan, çalışmayan, emekli olmayan ve aylık bağlanan çocuğu bulunmayan erkek, ölen eşinin aylığının %75'i oranında dul aylığı alabilir.

Emekli Sandığı'na tabi olan erkekler için durum biraz farklıdır. Eğer memur veya memur emeklisi iseler, ölen eşinin aylığının %50'sini alırlar.

Sigortalı ve Bağkur'lu ise, çocuğa aylık bağlanmamışsa %75, çocuk varsa %60 veya %50 oranında dul aylığı alabilirler.

Ayrıca, eşinin sağlık yardımlarından faydalanabilmesi için prim ödemesine gerek yoktur; bu hak devlet destekli sağlık hizmetleriyle de sürdürülebilir.

DUL AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?

Dul aylığı, yeniden evlenene kadar devam ederken, yetim aylığı ise babasını veya annesini kaybeden erkek çocuklar için yaş sınırlaması olmaksızın uzun süreli olarak ödenir.

Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi başvuru yapılması gerekmekte olup, bu talepler ilgili sigorta müdürlüklerine iletilmelidir. Ödemeler, sigortalının ölüm tarihini takip eden ilk aydan itibaren başlar.

DUL AYLIĞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı olan 12.500 TL üzerinden hesaplama yaparsak, ölen kişinin çocuğu yoksa dul eşe yüzde 75 oranında maaş bağlanır, bu da 9.375 TL eder. Eğer ölen kişinin çocuğu varsa maaşının yarısı, yani 6.250 TL eşe bağlanır. Kalan miktar ise çocuklara eşit olarak dağıtılır. Örneğin, iki çocuğa 3.125’er TL, dört çocuğa 2.500’er TL bağlanır. Bu durumda ölen emeklinin maaşı toplamda aşılmadan paylaştırma yapılır.