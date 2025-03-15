SGK erken emekli olacakların listesini açıkladı! Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını beklemeyecek

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş bugün "SGK, en çok erken emekli eden hastalıkları açıkladı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıdan elde edilen bilgilere göre detayla şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılına ait malulen emeklilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre, belirli hastalıklara sahip vatandaşlar, prim ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayarak yaş beklemeden emekli olabiliyor.

EYT düzenlemesi sonrası normal şartlarda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirken, malulen emeklilik kapsamında bu yaş şartı aranmıyor.

İŞTE O HASTALIKLAR

SGK verilerine göre, malulen emekli edilenlerin büyük bir kısmı kanser hastaları oldu. Onkoloji hastalıkları nedeniyle malulen emekli edilenlerin oranı 2023 yılında yüzde 32,89 olarak gerçekleşti.

Psikiyatri hastalıkları ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada nörolojik hastalıklar bulunuyor. Bunları üriner sistem rahatsızlıkları, göz hastalıkları, kardiyoloji, gastroenteroloji ve solunum yolları hastalıkları takip ediyor.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

SGK mevzuatına göre, malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmiş olmak gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapabilmek için en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödeme şartı aranıyor. Ancak, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan kişiler için 10 yıllık sigortalılık şartı kaldırılıyor.

BAŞVURU BURAYA YAPILACAK

Malulen emeklilik başvuruları, sigortalıların bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine yapılabiliyor. Başvuruda, hastalığın tespitine yönelik sağlık kurulu raporu isteniyor. SGK’nın yetkilendirdiği hastanelerden alınan raporlar incelendikten sonra, uygun görülen kişilere malulen emeklilik hakkı tanınıyor.

Malulen emeklilik hakkı, işçi, memur, Bağ-Kur’lu ve diğer sigortalılar için geçerli. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayanlar da bu kapsamda erken emekli olabiliyor. Özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden kişiler için malulen emeklilik en hızlı emeklilik yöntemi olarak öne çıkıyor.

YAŞ BEKLEMEYE GEREK YOK

SGK’nın açıkladığı yeni liste, ciddi sağlık sorunları yaşayan sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor. Kanser, nöroloji, psikiyatri gibi hastalıklara sahip kişiler, belirli prim şartlarını yerine getirerek yaş beklemeden emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden işlem yapabilir.