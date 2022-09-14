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SGK erken emeklilik kritik tarihi açıkladı! O yıldan önce SGK girişiniz varsa dilekçe vererek emekli olabilirsiniz

Bir çalışanın sigortaya giriş tarihi, emeklilik zamanını ve maaşını etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu nedenle son zamanlarda birçok kişi, sigorta başlangıç tarihini araştırıyor. 1999 yılından önce sigortaya girişi bulunan çalışanlar, bu yıldan sonra girişi olan kişilere göre daha avantajlı oluyor. Nasıl mı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:49
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SGK erken emeklilik kritik tarihi açıkladı! O yıldan önce SGK girişiniz varsa dilekçe vererek emekli olabilirsiniz

SGK erken emeklilik kritik tarihi açıkladı! O yıldan önce SGK girişiniz varsa dilekçe vererek emekli olabilirsiniz
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1999 yılından önce sigorta girişine sahip çalışanların en büyük avantajlarından biri, daha yüksek emekli maaşı almaya hak kazanması. Bu kişiler, emekli maaşının yanı sıra aynı zamanda erken emekli olma fırsatını da yakalıyor. Peki, bunun için şartlar neler? Şimdi, bu konuya birlikte göz atalım.

SİGORTA GİRİŞİ 1999 YILINDAN ÖNCE YAPILAN KİŞİLERE SUNULAN EMEKLİLİK AVANTAJLARI

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olan çalışanlar, daha fazla prim ödemesi yaparak yaşa takılmadan erken emekli olma hakkı kazanıyor. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 gün prim ödemesi yaparak erken emekli olabiliyor. Böylece belirtilen tarihten sonra sigorta girişi bulunan çalışanlara göre daha yüksek emekli maaşı almaya hak kazanıyor. Bunun yanı sıra daha erken yaşta emekli olma hakkını da elde ediyor. Tabii ki bu yasadan yararlanmanın bazı kriterleri bulunuyor. Şimdi ise bu kriterleri maddeler hâlinde inceleyelim.

ERKEN EMEKLİ OLMANIN KRİTERLERİ

- Bunun ilk şartı SGK'ye 8 Eylül 1999 yılından önce giriş yapmış olmak gerekiyor. Bu kanunda aktif olarak çalışmaya başlanılan yıl esas alınıyor. Staj kapsamında yapılan sigorta girişleri bu tarihten önce olsa bile kapsam dışında kalıyor.

- İlk maddeyi yerine getiren çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ve buna istinaden 3600 gün prim ödemesi bulunması gerekiyor.

- Bu haktan yararlanabilmenin bir diğer şartı ise kişinin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) veya Emekli Sandığı (4C) türlerinden birinden sigortalı olması.

- Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmaması şartı aranıyor.

- Çalışanların primlerini eksiksiz ve zamanında ödemiş olması gerekiyor.

- Askerliğini 8 Eylül 1999 yılından önce yapanlar, askerlik borçlanmasını devreye sokarak sigorta giriş tarihini öne çekebiliyor.

- 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 günlük prim ödemesinin 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmış olması gerekiyor.

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