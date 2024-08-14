SGK harekete geçti. Geçmişe dönük ödemeler bir bir geri alınacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK harekete geçti. Geçmişe dönük ödemeler bir bir geri alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), harekete geçti. O kişilerin geçmişe dönük tüm ödemeleri geri alınacak.

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