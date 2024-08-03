SGK harekete geçti. Geçmişe dönük ödemelerin hepsi geri alınacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK harekete geçti. Geçmişe dönük ödemelerin hepsi geri alınacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Harekete geçildi bu paraların hepsi geri alınacak.

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