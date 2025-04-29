SGK harekete geçti! Karar sonrası emekli maaşı alamayacaklar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik maaşlarında usulsüzlük yapanlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurum müfettişleri, özellikle malulen emeklilik ve sahte boşanma yoluyla dul maaşı alma gibi yolları kullanarak haksız kazanç elde edenleri titizlikle incelemeye aldı. Tespit edilen usulsüzlükler sonucunda, ilgili kişilerin emekli maaşlarının derhal kesileceği ve bugüne kadar ödenen paraların yasal faiziyle birlikte geri alınacağı bildirildi.

SGK'nın teknolojik altyapısını kullanarak 17 milyon emekliyi detaylı bir şekilde incelemeye aldığı belirtildi. Bu kapsamlı çalışmada, en büyük usulsüzlüklerin malulen emeklilik başvurularında yaşandığı tespit edildi. Sahte sağlık raporlarıyla malulen emekli olanlar ve boşanma kararı almadan eşinden ayrılmış gibi göstererek dul maaşı alanlar mercek altına alındı.

Haber Global'deki habere göre; SGK yetkilileri, yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilen kişilerin sadece emekli maaşlarının kesilmekle kalmayacağını, aynı zamanda haksız yere aldıkları tüm emekli aylıklarının yasal faiziyle birlikte geri tahsil edileceğini vurguladılar. Usulsüzlük yapanlara karşı kararlı bir duruş sergileyen SGK, bu tür eylemlerin önüne geçmek için teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanıyor.

Özellikle sahte boşanma yoluyla dul maaşı alma konusunda artan şikayetler üzerine denetimlerin daha da sıkılaştırıldığı ifade edildi. Bu tür usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin maaşları anında kesilecek ve geriye dönük ödemeler de geri alınacak. Aynı şekilde, sahte sağlık raporu düzenleyerek malulen emekli olmak isteyenlere de aynı yaptırımlar uygulanacak.

SGK yetkilileri, dürüst vatandaşların haklarının korunması ve kamu kaynaklarının doğru şekilde kullanılması amacıyla bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Usulsüzlük tespit edilen her vakanın titizlikle inceleneceği ve yasal süreçlerin kararlılıkla işletileceği vurgulandı.