SGK harekete geçti! Yüz milyonlarca lira için inceleme başladı

SGK, yüksek miktarda fatura edilen bu ilaçların kullanımını TBMM çatısı altında kurulan bir komisyon aracılığıyla detaylı bir şekilde incelemeye başladı. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Türkiye genelinde kişi başına ortalama 2,34 adet ilaç düşerken, Ağrı’daki bir hastanede bu rakamın 6,57'ye çıktığı tespit edildi.

SGK'DAN REKOR İLAÇ FATURASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılında hazırladığı raporda, özellikle erken doğan bebekler için hayati önem taşıyan surfaktan grubu ilaçların aşırı miktarda fatura edildiğini tespit etti. Bu ilaçlar için SGK'ya 2023 yılında toplam 290 milyon 780 bin 759 TL değerinde fatura sunuldu.

ÖZEL HASTANELERİN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

SGK raporuna göre, fatura edilen surfaktan grubu ilaçların yüzde 61'i özel ikinci basamak hastaneler tarafından yazıldı. Özellikle Ağrı ve Siirt'teki bazı özel hastaneler, kişi başına düşen ilaç miktarıyla dikkat çekti. Ağrı'daki bir hastane, 165 kişi için toplam bin 84 kutu ilaç kullandı.

CHP'Lİ VEKİL İNCELEME TALEP EDİYOR

CHP'li Turan Taşkın Özer, konu hakkında yaptığı açıklamada, SGK'nın belgelerinin surfaktan grubuna ait başka bir ilacın gerektiği dozlardan daha fazla faturalandırıldığını ortaya koyduğunu belirtti. Özer, "Ağrı'daki özel hastane neden bu kadar ilaç faturalandırmış, bu ilaçlar gerçekten kullanılmış mı ya da başka şekillerde haksız kazanç yöntemleri için mi kullanılmış ortaya çıkartılmalı." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ELEŞTİRİ

Özer, sağlık sistemindeki usulsüzlüklerin önlenememesinin bir nedeninin de yaptırımların caydırıcı olmaması olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın ve SGK'nın özel hastaneleri denetleme konusunda yetersiz kaldığını, bu durumun özel hastanelerin kamusal sağlık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini artırdığını vurguladı.