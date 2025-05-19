SGK on binlerce kişiye maaş bağlayacak. İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderildi. Alacakları maaş açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıllardır maaş bekleyen terör mağdurları için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazıyla, maaş bağlanmasında bürokratik engeller kaldırıldı.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Yeni düzenleme, 81 ilde devreye girerek binlerce vatandaşa umut oldu. Artık Zarar Tespit Komisyonu kararı olmadan da mahkeme kararları veya resmi belgelerle maaş bağlanabilecek.

Daha önce sadece valilik bünyesindeki komisyon kararlarıyla maaş bağlanan mağdurlar, artık adli veya idari makamların düzenlediği belgelerle haklarına kavuşabilecek. Başvurular, SGK’ya doğrudan yapılabileceği gibi, mülki idare amirliklerine veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilebilecek. Başvuru için olaydan itibaren bir yıl, olay öğrenildikten sonra ise 60 gün süre tanınıyor.

MAAŞ VE TAZMİNAT TUTARI GÜNCELLENDİ

Engellilik derecesine göre maaşlar belirlendi: 1. derece engellilere 9.619 TL, 2. dereceye 7.695 TL, 3. dereceye 5.771 TL ödenecek. Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına da 9.619 TL aylık bağlanacak. 2025’te nakdi tazminatlar da artırıldı: Vefat edenler için 961.928 TL, ağır malullük durumunda 1.923.856,40 TL ödenecek. Bu ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanıyor.

KALICI DÜZENLEME YOLDA

Geçici olarak başlatılan bu esnek uygulama, kalıcı bir yasal zemine oturtulacak. SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yeni bir taslak hazırlıyor. Taslağın, TBMM’ye bu dönem içinde sunulması planlanıyor. Böylece mağduriyetlerin uzun vadeli çözümü hedefleniyor.

DAVA YÜKÜ AZALACAK

2019’dan bu yana 50 ildeki 57 Zarar Tespit Komisyonu’na yaklaşık 100 bin başvuru yapıldı, ancak sadece yüzde 57’si sonuçlandı. 85 bine yakın başvuru hâlâ bekliyor. Yeni düzenleme, dava yükünü hafifletmeyi ve işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor. Mağdurlar, geçmişe dönük haklarını da talep edebilecek.

YENİ UMUT OLDU

SGK’nın bu adımı, yıllardır çözüm bekleyen terör mağdurlarına nefes aldıracak. Bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi ve alternatif belge kabulü, hak sahiplerinin mağduriyetini gidermede önemli bir dönüm noktası olacak. Başvuru süreçlerinin kolaylaşmasıyla, binlerce kişi hak ettikleri desteğe daha hızlı ulaşabilecek.