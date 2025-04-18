SGK Uzman Özgür Erdursun tüm emeklilere gelecek maaş zammını kuruşu kuruşuna açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam gelmeyeceğini belirtirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşına gelecek zamla en fazla 17 bin 250 TL olacağını açıkladı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli Ocak ayında gelen zamla umutları sönmüştü. Emeklilere yüzde 15.73 zam yapılırken asgari ücretliye yüzde 30 zam yapılarak yıllık enflasyonun altında kalmıştı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye gelirken asgari ücret 22 bin 104 TL’ye çıkmıştı. Açlık sınırı ise 22 bin TL’yi aşarak asgari ücreti geçmişti.

EMEKLİLERE NE ORANDA ARTIŞ OLACAK?

Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca asgari ücrete temmuz ayında bir düzenleme gelir mi? sorusunu merak ederken, emekliler ne oranda bir zammın ortaya çıkacağını sormaya başladı. Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV canlı yayınında tüm merak edilen soruları yanıtladı.

ERDURSUN: EN FAZLA YÜZDE 20 ORANIN ARTACAK 17 BİN 250 LİRA OLACAK

Erdursun, asgari ücrete ilişkin, “Asgari ücrete ara zam beklemiyoruz” ifadelerini kullanırken, ‘temmuz ayında emeklilere bir düzenleme gelecek mi?’ sorusunu yanıtladı. Erdursun, “En düşük emekli 14 469 lira. cebine para giren kişinin en fazla yüzde 20 oranın artacak, 17 bin 250 lira olacak bu en fazla oran. Ama ortalama 16 750, 17 bin 250 lira civarında olacak. Kirası 14 bin lira olan kişinin temmuzda kira zammıyla beraber 22 bin liraya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“AYRI DÜZENLEME OLMALI”

Her geçen gün açlık sınırındaki artışa dikkat çeken Erdursun, “Bu yüzden emeklilere memurlar ve asgari ücretlere ayrı düzenleme olmalı” yorumunda bulundu. Erdursun, “Temmuzda sadece, memura, memur emeklisine, SSG ve BAĞ-KUR emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı verilecek fakat asgari ücrete yapılmayacak” dedi.