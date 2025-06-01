SGK uzmanı açıkladı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı bu hafta açıklanacak mayıs enflasyonunda.

Enflasyon verilerinin belli olması ile milyonlarca kişinin maaş zamları da netleşmeye başlayacak.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş da kritik veriler öncesinde, enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların alacağı zamlara ilişkin önemli ip uçları verdi.

GÖZLER ENFLASYONDA

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda 3,00 olurken, 4 aylık toplam enflasyon ise yüzde 13,36 olarak hesaplanmıştı.

Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,37 zammı garantilediğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Memur ve memur emeklerinin durumu farklı çünkü toplu sözleşme faktörü var. Memur ve memur emeklisinin mart zam oranları 3 aylık yüzde 9,02 iken bu oran yüzde 12,29'a yükseldi. Merkez Bankası beklenti anketlerine bakıldığında mayıs enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor."

EN AZ YÜZDE 17 İLE 18 ARASINDA BİR GÜNCELLEME OLABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de refah payı ve seyyanen zam verilmese bile en az yüzde 17 ile 18 arasında bir güncelleme olacağını ifade eden Karakaş, "Memur ve memur emeklisi ise yine enflasyonun altında kalacak" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon beklenti oranlarını ele alarak en düşük emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Karakaş, şu ifadelere yer verdi:

"En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira. Önceki dönemlerde hükümet kök maaşa göre zam yaptığı için taban maaş sabit kalmıştı. Eğer hükümet ocaktaki gibi 14 bin 469 liralık tabana, enflasyon oranında güncelleme yaparsa 17 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz.

Benim hesaplamama göre 17 bin 73 lira. Eğer kök maaşa göre zam yapılırsa, kök maaşı 12 bin 500 lira ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

En düşük memur emeklisinin maaşı ise bugün itibariyle 19 bin 616 lira. Dolayısıyla TÜİK'in enflasyonu düşük gelmediği ve yüzde 17'lik bir zam olduğu takdirde memur emeklisinin maaşının en az 22 bin bin 950 liraya yükseleceğini söyleyebiliriz."