SGK uzmanı canlı yayında açıkladı ‘Bunu yapan 4 bin TL fazla emekli maaşı alacak’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK uzmanı canlı yayında açıkladı ‘Bunu yapan 4 bin TL fazla emekli maaşı alacak’

SGK uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı hesaplamalarda 4 bin TL fazla maaş almanın yöntemini açıkladı.

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Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar, daha yüksek bir emekli maaşı almak için kritik bir karar aşamasında. SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın yaptığı hesaplamalar, 2024 veya 2025'te emekli olmanın maaşlarda önemli farklılıklar yaratabileceğini ortaya koydu.

Sözcü TV'de katıldığı programda Yılmaz, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan yöntemin, bu iki yıl arasında emekli olacaklar için ciddi bir maaş farkı oluşturacağını belirtti. Özellikle 1999 öncesi sigortalı olanlar için bu fark, yüzde 30 ile 35 arasında olabileceği vurgulandı.

Bu farkın temel nedeni, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan enflasyon ve Türkiye'nin gelişme hızına göre yapılan güncellemeler. Örneğin, 2010 yılında ödenmiş bir primin bugünkü değeri, enflasyon nedeniyle oldukça artmış oluyor. Bu durum, geçmiş yıllarda düşük ücretle çalışanların emekli aylıklarını olumlu etkiliyor.

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