SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı... Emeklinin bayram ikramiyesi farklarında tarih netleşti!

Milyonlarca emekliye bayram öncesi 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi verildi. Ancak bin liralık zam ise hesaplara yatmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’den yasa geçti. Peki farklar ne zaman ödenecek? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, 2 alternatife dikkat çekerek, “Birinci alternatif nisan ayının 2. haftası olan 7’si ile 11’i arasında ödenme ihtimalidir. İkinci alternatif olarak bir sonraki emekli maaş takviminde ilave olarak ödenebileceğini değerlendiriyorum” dedi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

16,5 milyon emekli, geçtiğimiz ocak ayında maaşlarına gelen yüzde 15.71 oranındaki zamdan memnun kalmamıştı. Açlık sınırının 22 bin TL’ye geçtiği bugünlerde 14 bin 649 TL en düşük maaş ile geçinmesi ise imkansız haline geldi. Maaşların tartışıldığı bugünlerde bir diğer tartışma konusu ise bayram ikramiyesi oldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

3 bin TL olan ikramiye tutarı AKP tarafından 4 bin TL’ye çıkarıldı. Yapılan zam ise maaşlar gibi emekliyi mutlu etmedi. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan bin liralık tutar ise halen emeklinin hesaplarına yatırılmadı. Emekli ikramiyesi farklarının ne zaman yatırılacağı ise merak konusu oldu.

TARİH İLE İLGİLİ 2 ALTERNATİF

SGK Uzmanı Emin Yılmaz ise Milliyet’e verdiği demeçte emekli ikramiyesi farklarının hangi tarihte yatırılacağına ilişkin, iki alternatifi paylaştı. Yılmaz, “Bu sebepten dolayı emekli bayram ikramiyeleri için 1000 TL'lik fark ödemesinde 2 alternatif ortaya çıkmaktadır. Burada birinci alternatif nisan ayının 2. haftası olan 7’si ile 11’i arasında ödenme ihtimalidir. İkinci alternatif olarak bir sonraki emekli maaş takviminde ilave olarak ödenebileceğini değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.